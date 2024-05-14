محافظ القاهرة يوزع 13 كرسى كهربائى متحرك على عدد من ذوى الهمم

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع ١٣ كرسى كهربائى متحرك على عدد من ذوى الهمم فى إطار مبادرة محافظة القاهرة " أيدينا معاكم" بالتعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى جميع الأنشطة والمجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيراً بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة.

وثمن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات.

شهد الحفل المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة.