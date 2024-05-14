رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الهندسة ببنها.



وضمت اللجنة كل من الدكتور جلال السعيد الأستاذ بجامعة الفيوم ووزير النقل الأسبق ، والدكتور كمال شاروبيم الأستاذ بجامعة قناة السويس ومحافظ الدقهلية الأسبق ، والدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور أحمد سليمان حزين الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها.



واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.