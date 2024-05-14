مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة يوضح محاور تحقيق الاكتفاء الذاتي

قال علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، بالأمس كان هناك عرس زراعي، متابعا: الرئيس السيسي بالأمس أكد خلال حديثه على أننا من حقنا أن نفرح بما حققناه من إنجاز.



وأضاف “علاء خليل” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، بالأمس حصدنا الذهب الأصفر وقصب السكر وبنجر السكر، متابعا: الدولة تبذل كافة الجهود من أجل توفير المحاصيل الزراعية.



واسترسل: تحقيق الاكتفاء الذاتي يتركز على 3 محاور وهو التوسع الأفقي والرأسي وتقليل الهدر، متابعا: ما يحدث في مصر من زيادة في الرقعة الزراعية طفرة.



وأوضح أننا وصلنا إلى ما يقارب من 55% من الاكتفاء الذاتي من القمح، متابعا: هناك أنواع مختلفة من القمح.



