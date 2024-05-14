رئيس وزراء العراق: استهداف مقرات الأونروا في غزّة جزء من حرب الإبادة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على استعداد الحكومة العراقية لتقديم كل الدعم والإسناد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشاد السوداني في تصريحات له بالمواقف الشجاعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تجاه ما يحصل من عدوان آثم ضدّ الشعب الفلسطيني.

كما أعرب السوداني عن تعازيه لمن ذهبوا ضحية القصف العدواني من عمال الإغاثة العاملين بالوكالة.

وشدد السوداني علي ان استهداف مقرات الأونروا في غزّة هو جزء من حرب الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وأتم السوداني: العالم اليوم أمام كارثة إنسانية جديدة في رفح بسبب تعنت الاحتلال وإصراره على قتل المزيد من المدنيين.