دورات تدريبية مزيفة .. الأمن يداهم أكاديمية وهمية بالمنتزه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى عدة مجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الكتب "مجهولة المصدر" تحوى بعض المواد التى يتم تدريسها بالأكاديمية– عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية - مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية- أكلاشيه- مجموعة من استمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .