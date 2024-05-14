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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخصين يديران كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالمنيا

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا واتخاذه مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان التعليمى– استمارات بأسماء الطلاب الملتحقين بالكيان - 3 أجهزة حاسب آلى "بفحصها تبين احتواءهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة النصب والاحتيال شهادات دراسية وزارة الداخلية

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