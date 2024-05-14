سقوط مزور المحررات الرسمية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) بتزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعثر بداخل مسكنه على (الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من المستندات المزورة والمنسوب صدورها لجهات حكومية).. وإعترف بإرتكابه عمليات التزوير وحيازته للمضبوطات بقصد التربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.