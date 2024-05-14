وزير الخارجية السعودي يترأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية

على المستوى الوزاري..

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، اليوم، الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية على المستوى الوزاري.

جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33 المقرر عقدها بالبحرين.

وجرى خلال الاجتماع، النظر في التقرير الختامي للهيئة والتوصيات.

كما حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز المطر، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.