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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستخدامه المحمول.. إلغاء العام الدراسي لطالب ورسوبه بسبب الغش في الجيزة

اشرف سلومة وكيل وزارة
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

شدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تطبيق العقوبات واللوائح والقوانين على أية واقعة مخالفة للقوانين واللوائح لردع المتسببين فى هذه الواقعة حيث أنه تم إلغاء امتحانات أربعة طلاب وحرمانهم عاما كاملا بسبب عدم التزامهم بالتعليمات واستخدام الهواتف المحمولة فى الغش وتسريب ورقة الأسئلة على جروبات الغش بالسوشيال ميديا.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة للامتحانات ضد المخالفين سواء من طلاب أو معلمين من خلال رصد غرفة العمليات يوميا لأعمال الامتحانات ومتابعة ما يتم نشره من خلال جروبات الغش على السوشيال ميديا ويأتى ذلك في إطار طمأنة أولياء الأمور والطلاب المجتهدين كى يأخذ كل ذى حق حقه تحقيقا لمبدأ المساواة والشفافية والمصداقية.

وعلى الرغم من التحذيرات المتتالية من قيادات المديرية، فقد تم اليوم من خلال الغرفة العمليات المركزية بالمديرية رصد حالة  غش عن طريق استخدام الهاتف المحمول بإدارة بولاق الدكرور .

وتم التواصل مع التطوير التكنوچى بالمديرية وبالتنسيق مع الوزارة وتم الوصول إلى الطالب ( ع.م.ع ) وتم التواصل مع الإدارة التعليمية.

 وعلى الفور تحرك مدير عام الإدارة وبرفقته مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بتعليمات من وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وتم رصد الحالة وتم عمل محضر إثبات حالة لها وإنفاذا للقانون فقد تم تطبيق القرار 34 لسنة 2018  والغاء العام الدراسي ويعتبر عام رسوب.

وتهيب قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأبنائها الطلاب بالحفاظ على مستقبلهم والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.

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