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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سيد خليفة: ندعم سياسات السيسي لتطوير منظومة الزراعة في الصعيد

صدى البلد

إفتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين يرافقه اللواء على الشرابى نائبا عن محافظ الأقصر معرض الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر، بمشاركة 110 شركة عالمية ومحلية، يمثلون 36 دولة، على مدار فعالياته التي تستمر حتى 16 مايو الجاري، وحضور  نحو 450 موزع لمستلزمات الإنتاج الزراعي. 
وقال نقيب الزراعيين، إن معرض الوادي لتقنيات الزراعة يعد أهم وأضخم حدث زراعي في صعيد مصر، لما يمتع به من حضور قوي سنويا، ويستفيد من الميزة النسبية لمحافظات جنوب الصعيد في الصادرات الزراعية بتطبيق معايير الجودة لزيادة الصادرات المصرية بالمنطقة لتحقيق أعلي عائد لمزارعي الوجه القبلي وتطوير منظومة الزراعة في محافظات جنوب الصعيد.


وأضاف «خليفة»،  في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن هذا المعرض يستضيف مزارعي محافظات جنوب الوادى بداية من محافظة سوهاج، مرورا بقنا وأسوان والأقصر، عبر تنظيم رحلات سياحية مجانية لنقل الراغبين في حضور فعاليات المعرض والاطلاع على المنتجات التي تعرضها الشركات المشاركة، مشيرا إلي أهمية الإستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة لزيادة الصادرات وتوفير العملات الصعبة.
وأوضح نقيب الزراعيين، أهمية دعم خطط الرئيس السيسي لتطوير الزراعة المصرية في الصعيد ومنها تطوير زراعة قصب السكر بنظام الشتلات ، فى منطقة كوم أمبو فى أسوان، ومحافظة أسوان تتميز بميزة تنافسية فى زراعة قصب السكر، وتنمية التمور فى محافظات الأقصر وأسوان من خلال تطوير منظومة تصنيع التمور لتحقيق القيمة المضافة من الإنتاج.


وشدد «خليفة»، علي ضرورة دعم خطط الدولة في إقامة كيانات اقتصادية لتجميع أكثر من هدف سواء توفير فرص عمل لأبناء الصعيد أو الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة، وتتصف محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بإمكانياتها الواعدة والتي يمكن استغلالها فى رفع كفاءة القطاع التصديري من الحاصلات البستانية لزيادة الصادرات الزراعية إلي الخارج والصناعات الغذائية البالغة حاليا 9 مليار دولار.


وأوضح نقيب الزراعيين إنه يجب الإستفادة من معرض الوادي لإستعراض الفرص التصديرية لكل محافظة، حيث تتميز محافظة أسيوط بميزة نسبية فى إنتاج الرمان بمعدل بلغ حوالى 53.18% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، بينما تتميز محافظة المنيا بإنتاج محصول العنب بمعدل بلغ حوالى 12.37% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية.
ولفت «خليفة»، إلي أهمية معرض الوادي في إستعراض التحديات التي تواجه الزراعة وخاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل وتحديث البيانات الزراعية من خلال إستعراض تطور مساحة وإنتاجية أهم الحاصلات البستانية التصديرية والتعرف على الوضع الراهن لكمية صادرات من هذه المحاصيل من ناحية إحتياجات المحاصيل من الأسمدة والمبيدات والتقاوي.


وأشار نقيب الزراعيين إلي أن المعرض يعد أحد بمثابة حلقة الوصل بين منتجي مختلف المستلزمات الزراعية وبين المزارعين الأمر الذي يساهم في حصولهم على المنتجات بشكل مباشر بدون وجود أي حلقات وسيطة يمكن أن تتسبب في ارتفاع سعر المنتج، موضحا أن المعرض تشارك فيه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية المشهود بجودة منتجاتها الأمر الذي يمنح المعرض شهادة ثقة، ويؤكد احترافية فريق العمل الذي يسعى دائما لتقديم أحدث وأفضل المنتجات التي يمكن أن تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.  


وقال خالد أمين - المدير التنفيذي لشركة عالم الزراعة المنظمة للمعرض - إن الدورة الـ 16 من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة، تشهد مشاركة فعالة من الجهات الرقابية المتخصصة في رقابة وفحص "المبيدات والأسمدة والبذور" لمراقبة كافة المنتجات المشاركة في المعرض والتأكد من مطابقتها للمواصفات وتسجيلها لدى الجهات المعنية بذلك.

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