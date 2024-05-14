سفير الاتحاد الأوروبي يزور مركز متاحف محمود سعيد بالإسكندرية

زار السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر اليوم /الثلاثاء/ مركز متاحف محمود سعيد بمحافظة الإسكندرية.

وأعرب السفير وقرينته والوفد المرافق عن إعجابهم الشديد بمقتنيات مركز المتاحف الذي يشغل مبنى القصر الذي كان يسكنه الفنان الرائد محمود سعيد، ويقع بحي جناكليس وتبلغ مساحة المباني 732 متراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة الفراغات 2176 متراً مربعاً.



واستمع السفير والوفد المرافق له إلى شرح لمقتنيات المركز الذي يضم بين جنباته متحف محمود سعيد بالطابق الأرضي من المبنى والذى يحتضن مجموعة من أعماله ومن بينها لوحة فنية تؤرخ لافتتاح قناة السويس، بالإضافة إلى بعض التذكارات الخاصة به والتي تشمل العديد من الأوسمة التي حصل عليها، ومتحف سيف وأدهم وانلي بالطابق الأول، ومتحف الفن الحديث، إلى جانب قاعات للعروض المتغيرة (أجيال 1 - وأجيال 2)، وقاعة للورش الفنية وقاعة للندوات والمحاضرات.



الفنان التشكيلي محمود سعيد، ولد في الإسكندرية في 8 أبريل 1897 وتوفي في 8 أبريل 1964، ومن أوائل مؤسسي المدرسة المصرية الحديثة في الفنون التشكيلية.