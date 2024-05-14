عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف السويس تعقد البرنامج التثقيفي للائمة بمركز النيل للإعلام

صدى البلد

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس إن ذلك جاء من اهتمام وزارة الأوقاف بالجانب التثقيفي للائمة لأن الأئمة يسهمون في تشكيل الوعي المستنير
وعليهم تقع مسئولية تعليم الناس وتبصيرهم فهم المصابيح التي تنير لمن حولها ولهم دور بارز في الرقي المجتمعي واستقراره .


وتحدث الأستاذ: احمد محمد ابراهيم مدير مديرية التنظيم والادارة أن وزارة الأوقاف حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، كما تحدث حول قانون الخدمة المدنيه مبينا ما علي الإمام من واجبات وما له من حقوق كما دار الحوار بينه وبين السادة الأئمة مجيبآ علي تساؤلاتهم.


واشادت المهندسة : سارة احمد عبدالرحيم مختص الأمن والسلامة المهنية  بهذا البرنامج المتميز لوزارة الأوقاف، مؤكدة على أهمية الدور التوعوي والوطني الذي يقوم به الأئمة  والمكانة التي يشغلها الأئمة والخطباء  في المجتمع، وأن الدعاة شموع تحترق لتضيء للناس طريقهم، وترسم لهم دعائم الهدى والحق والضياء، ويسهمون في تشكيل وعي الأمة المستنير، وعليهم تقع مسئولية تعليم الناس وتبصيرهم.


وتابعت " سارة " حديثها مع السادة الأئمة حول السلامة المهنية والوقوف علي المخاطر والمشكلات التي يتعرضون إليها وكيفية الوقاية والعلاج .

وفي كلمة الأستاذة : ماجدة عشماوي مدير مركز الإعلام بالسويس أن برنامج البناء الثقافي برنامج تربوي وثقافي ومهاري، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف البارزة والمتميزة خاصة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح للأئمة  دور مهم، فلم يعد دورهم مقتصرًا على المساجد بل امتد للعلاقات الاجتماعية والمؤثرة في المجتمع.


وتابع " وكيل وزارة الأوقاف بالسويس " أن الدعوة إلى الله (عز وجل) لها في الدين مكانة عظمى، وفضيلة كبرى، وهي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى، لأن ثمرتها هداية الناس إلى الحقِّ، وتحبيبهم في الخير، وتنفيرهم من الباطل والشرِّ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن وزارة الأوقاف حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى، وحريصة على تدريب وتثقيف الأئمة بأحدث البرامج التدريبية المتخصصة في شتى المجالات.
وفي ختام اللقاء تم عقد المقرأة النموذجية، ومجلس الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم) بمركز النيل للإعلام بمحافظة السويس.

الات اعلام الأ افي الأئمة آل الشيخ اطار أرزة الاجتماع الاجتماعية الام الادارة آلاء اري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

بعد الدولار والذهب| الحكومة توجه ضربة موجعة لـ 7 من مافيا الدواجن.. تفاصيل

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد نحو 8 أشهر من الإبادة.. غزة تدخل مرحلة المجاعة

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

رائحة غاز بالوراق لمدة 4 أيام.. البترول تكشف السبب وتطمئن السكان

رضا حجازي يفتتح الندوة الوطنية الإقليمية الأولى حول مفاهيم تعليم الكبار

النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 1 و3 بمنطقة برج العرب.. صور

كتائب القسام: استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 بمخيم جباليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-