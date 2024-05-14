المرشح لمنصب وزير الدفاع بروسيا يكشف ما تفتقر إليه موسكو لتحقيق النصر بأوكرانيا

أكد أندريه بيلوسوف، مرشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنصب وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الرئيسية لروسيا هي تحقيق النصر في ساحة المعركة في أوكرانيا مع خسارة أقل عدد ممكن من القوات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بيلوسوف إنه ينبغي على روسيا استخدام جميع الأدوات المتقدمة والفعالة في ترسانتها لضمان مثل هذا النصر، مضيفا أنها بحاجة إلى ضمان استخدام الإنفاق الدفاعي بشكل أكثر فعالية.

وأشار بيلوسوف، وهو خبير اقتصادي رشحه بوتين بشكل غير متوقع يوم الأحد ليحل محل سيرجي شويجو، إلى أن القطاع العسكري يحتاج إلى مزيد من الكفاءة والابتكار؛ مضيفا: "العدو يتعلم بسرعة والوضع المتعلق باستخدام التكنولوجيات الجديدة يتغير حرفيا كل أسبوع.. هنا لا نحتاج فقط إلى التعلم، بل نحتاج إلى استباق العدو".

وتابع قائلا إن روسيا بحاجة إلى العمل على "طرق جديدة لشن الحرب".

وكلف بوتين بيلوسوف، بتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في اقتصاد الحرب الروسي حيث تحاول القوات التوغل بعمق في أوكرانيا في السنة الثالثة من الصراع.

وتم تعيين بيلوسوف على خلفية فضيحة رشوة كبيرة في وزارة الدفاع التي اتسعت يوم الثلاثاء مع اعتقال مسؤول كبير آخر.

وقال بيلوسوف إنه من الضروري أن يكون لدى الجنود الروس أحدث المعدات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار ومعدات الاتصالات، والذخيرة الكافية؛ لكنه قال إنه لم تكن هناك حاجة إلى استدعاء جماعي آخر للقوات الروسية.

كان بوتين قد أمر بتعبئة 300000 من جنود الاحتياط في أواخر عام 2022، في خطوة لا تحظى بشعبية دفعت مئات الآلاف من الروس إلى الفرار من البلاد لتجنب تجنيدهم.