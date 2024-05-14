تضامن أسوان: الكشف على 39 ألفا و241 مريض عيون من غير القادرين

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف إنه تم الكشف على 39 ألفًا و241 مريض عيون من المرضى غير القادرين خلال القوافل الطبية التي تم تنظيمها بمساهمة جمعية (الأورمان)، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكد وكيل الوزارة -في بيان اليوم /الثلاثاء/- توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.



من جانبه قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إنه تم إجراء 9260 عملية جراحية متنوعة وجراحات الشبكية وزرع القرنية، فضلًا عن تسليم 4500 نظارة طبية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع المحافظة التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية.



وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع؛ للتوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا.



وأوضح أن الجمعية لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومنها توفير دعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية وتوزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.



يذكر أن جمعية الأورمان نجحت في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، وإجراء 213 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 172 ألفًا و848 نظارة طبية لغير القادرين في المحافظات.