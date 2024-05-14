السعودية: أزمة السودان حلها سيكون سياسيا للحفاظ على وحدة البلاد

يحترم وحدة البلاد ..

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها دون مبالاة أضعف مصداقية قواعد النظام الدولي.

وقال وزير الخارجية السعودي في تصريحات له : المملكة عملت منذ بدء الاعتداءات على الفلسطينيين على منع اتساع نطاق الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي : قلقون من استمرار العمليات العسكرية في السودان.

ووفق تصريحات الوزير السعودي؛ فقد دعت المملكة إلى ضرورة العودة للحوار للوصول إلى حل سياسي في السودان.

وختم وزير الخارجية السعودي تصريحاته قائلا : الحل للأزمة في السودان هو حل سياسي سوداني سوداني يحترم وحدة البلاد ومؤسساتها.