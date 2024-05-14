الصين تتوعد أمريكا بعد زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على وارداتها

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن استيائها الشديد تجاه فرض واشنطن رسوما إضافية على منتجاتها؛ متعهدة بالرد على إجراءات واشنطن التجارية للدفاع عن مصالحها وحقوقها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن بكين غير راضية نهائيا عن الزيادات الجديدة في التعريفات الجمركية الأمريكية وستتخذ تدابير حازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

وقالت الوزارة الصينية إنه يجب على الولايات المتحدة تصحيح "أفعالها" على الفور وإلغاء تدابير التعريفة الإضافية.

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن مجموعة من الزيادات الجمركية الحادة على مجموعة من الواردات الصينية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بما في ذلك السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية والبطاريات والخلايا الشمسية والمعادن النادرة؛ بما يصل لـ 18 مليار دولار.

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، من المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ خلال فترات متباينة في غضون عامين، ويأتي ذلك كمحاولة لتعزيز التصنيع المحلي في الولايات المتحدة.

كما تعتزم الولايات المتحدة زيادة الرسوم على رافعات الموانئ والمنتجات الطبية، وذلك بالإضافة إلى الزيادات المعلن عنها سابقا على الصلب والألومنيوم والمركبات الكهربائية.

وقال البيت الأبيض إن رفع الرسوم الجمركية على الألمنيوم الصيني من 7.5% إلى 25%.

كما أشار البيت الأبيض إلى زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية 4 مرات؛ وذلك في خطوة حمائية اعتبرت خطرا على التنافسية وخفض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة.