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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تطالب بزيادة 2 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة

لجنة الشئون الصحية
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، بزيادة مبلغ 2 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، دعما للمواطنين غير القادرين ولمنظومة العلاج على نفقة الدولة، مؤكدة على ضرورة استمرار التعزيزات المالية لبند العلاج على نفقة الدولة على مدار السنة المالية حسب الاحتياجات، حيث إنه تم اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.

و طالبت  اللجنة بدعم إضافي بقيمة 500 مليون جنيه للأمصال والطعون، وزيادة موازنة هيئة الإسعاف المصرية بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الهيئة في تلبية احتياجاتها.

و بلغ  جملة موازنة ديوان عام وزارة الصحة للسنة المالية 2024/ 2025ن نحو 51 مليار و656 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 35 مليار و488 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، بزيادة 16.1 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

و شهدت  لجنة الشئون الصحية مناقشة  موازنات مديريات الصحة في المحافظات، واستمعت لوكلاء وزارة الصحة ممثلي المديريات خلال الاجتماع بشأن مطالبهم واحتياجاتهم، وكانت أبرز المطالب منصبة على دعم وتعزيز المخصصات المالية المتعلقة بالتغذية والنظافة والصيانة، وأوصت اللجنة بدعم هذه البنود في عدد من المديريات.

و اشادت  اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، توجيهات القيادة السياسية بدعم مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة بدعم قطاعي التعليم والصحة.

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