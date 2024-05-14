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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل بشأن غزة؟.. أستاذ قانون دولي يوضح

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، تفاصيل انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتوقع فرض تدابير احترازية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، يكون الغرض منها تلافي حدوث أضرار بالبشر والحجر.


وأضاف الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، أنه يتوقع أن تقوم تل أبيب بتجاهل تدابير محكمة العدل الدولية لأنها تضرب بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.


وأردف أن محكمة العدل الدولية تسير بمعايير مزدوجة كما هو حال السياسة، حيث إن تعاملها مع الحرب في أوكرانيا شديد اللهجة عن التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم أن الأخيرة بها خسائر مضاعفة والتدمير والضحايا أكثر.


وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية يكون ملزما على إسرائيل، لافتا إلى أن دور المحكمة استشاري أو تقديم الفتوى القانونية، والدور الثاني الفصل في نزاع المحالة إليها من الدول.
 

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