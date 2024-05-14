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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي ضحية عصام صاصا يطلب دية موكله 10 ملايين جنيه

عصام صاصا
عصام صاصا

كشف على فايز محامي، ضحية المطرب عصام صاصا، آخر تطورات الصلح بين عصام صاصا وأسرة الضحية، التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وقال علي فايز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، إن هناك بعض الأشخاص يتواصلون بشكل مباشر وغير مباشر للتدخل لقبول الصلح مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وتابع «عصام كلمني وقال لي أنا مش فارق معايا لو اتحبست أو أخذت إعدام في هذه القضية، لكن الفارق معي هو إن الناس دي تتراضى، لأن أنا أبويا توفى وأنا صغير في السن، وحاسس بأولاد الضحية».

وأكمل محامي الضحية: «وعدت عصام صاصا بإقناع أهل الضحية في التصالح والتنازل عن القضية، ولكن زوجة عصام قلبت الحال دون قصد، وذلك عندما كتبت على حسابها الشخصي إنها بتتساوم بالملايين هي وعصام لقبول الصلح، وهذا يعتبر اتهام مباشر لأهل الضحية بإدعاء مدني، وتراجع أهل الضحية في الحال».

وأكد المحامي: «أتواصل مع عصام صاصا بشكل مباشر عن طريق الهاتف المحمول لحل القضية والتوصل إلى اتفاق بشأن الصلح مع أهل الضحية، ولا يوجد لدينا مانع للصلح إذا كانت هناك نية حقيقية لدى عصام بالفعل».

واختتم محامي ضحية عصام صاصا "طالبنا بالحصول على الدية الشرعية؛ والتي تقدر بنحو 100 جمل، أو 200 من البقر، أو 1000 درهم ذهب أو ما يعادله بالعملة المصرية، أي ما يقارب 10 مليون جنيه".
 

عصام صاصا صالة التحرير عزة مصطفي المهرجانات صدى البلد

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