عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محامي ضحية صاصا: 100 جمل أو ألف دينار ذهب دية شرعية للتصالح

علي فايز محامي ضحية
علي فايز محامي ضحية عصام صاصا

أكد المستشار علي فايز محامي ضحية حادث دهس عصام صاصا مطرب المهرجانات أنه على أتم استعداد لإقناع أهالي أحمد مفتاح الضحية للتنازل والصلح مقابل الحصول على الدية الشرعية وهذا أقل ما يمكن تقديمه لأبناء المتوفى إلى رحمة مولاه. 

 

وأضاف أن أسرة المجني عليه لا يريدون مالا لأن لا شيء يعوض فقدان ابنهم أما الدية فيمكن قبولها وهي أمر شرعي راسخ ومعروف، وأكد علي فايز أنه تقدم بالفعل بشكل رسمي بالادعاء المدني بقيمة 5 ملايين جنيه كتعويض مؤقت والبعض يظن أن هذا المبلغ مقابل التنازل وهذا خطأ لأن هذا إجراء قانوني ونحن مستمرين في الشق الجنائي. 

 

وأضاف قائلا: توجد وقائع مشابهة وحكم بمبلغ 10 ملايين تعويضا مدنيا لأحد الأشخاص فقد عضوا من أعضائه فما بالكم بمن فقد حياته وأشار فايز إلى أنه على أتم استعداد لعرض الصلح ومحاولة إقناع أهالي المتوفى بذلك لأن القرار النهائي لهم .

 

وتقدر الدية الشرعية بـ مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، أو ما يعادلها من العملات المحلية.. وإذا لم تستطيعوا دفع الدية ولم يعف عنها أولياء الدم، فإنها تبقى دينا عليهم حتى تدفعوها لهم عند القدرة عليها.

 

txt

دفاع ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأة: تصريحات زوجة المطرب تعرضها للمساءلة

txt

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين

 

وكان قال المستشار علي فايز، محامي أحمد مفتاح، ضحية حادث دهس عصام صاصا أعلى الطريق الدائري بالطالبية، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مطرب المهرجانات عصام صاصا الذي تواصل معه من دبي وأبدى رغبته في التصالح مع أسرة المجني عليه وتقديم كل ما يرضيهم. 

 

 

مكالمة من دبي

 

وأضاف "فايز" أن "صاصا" قال له نصًا: "أنا والله لو اتحبست وحصل أي حاجة أنا راضي بس أهم شيء عندي أراضي الناس دي أنا أبويا مات وأنا عندي 9 شهور وحاسس بحرمان الأب والأطفال الأيتام بس أنا والله غصب عني". 

 

وأشار "فايز" إلى أنها لفتة طيبة وخطوة مهمة نحو طريق الصلح وإقناع الأهالي الذين يرفضون التصالح نهائيًا حتى هذه اللحظة، وأنه باعتباره محاميًا عنهم فهو ملتزم تمامًا برغبتهم ومستمر في إجراءاته القانونية نحو الطريق الجنائي والمدني.

دهس عصام صاصا عصام صاصا مطرب المهرجانات الدية الشرعية احمد مفتاح الضحية الدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

إجراء عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

موضوعات متعلقة

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

تفاصيل مثيرة في اقتحام محام لـ صيدلية في الجيزة

تفاصيل جديدة في واقعة سيدة إمبابة.. زوجها صورها بدون ملابس لإذلالها

دفاع ضحية عصام صاصا يفجر مفاجأة: تصريحات زوجة المطرب تعرضها للمساءلة

توفيت والدته وزوجته تركت المنزل .. نهاية مأساوية لـ بائع في الجيزة

مدمنان ومسجلان خطر.. تفاصيل صادمة في قتـ.ل بائع لشقيقه بـ"بلاطة" بأبو النمرس

احتجز طبيبا ومساعده وسرقهما.. القبض على محام مسلح اقتحم صيدلية في أكتوبر

ترشيحاتنا

القبض على صاحب شركة محكوم عليه بالسجن 106 سنوات بالجيزة

مواجهة الحسم.. التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

الصحف الاماراتية اليوم| بلينكن يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة.. أنباء عن توغل دبابات إسرائيلية في مناطق سكنية شرق رفح.. قطر: العملية الإسرائيلية برفح أعادتنا للوراء في مفاوضات الهدنة

محامي ضحية صاصا: 100 جمل أو ألف دينار ذهب دية شرعية للتصالح

حماية المستهلك: نشن حملات رقابية لمتابعة انخفاض الأسعار ووزن الرغيف السياحي| خاص

نصاب يستولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالقليوبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي صلاح في إطلالة جديدة على البحر

إشارات صامتة يرسلها جسدك لتعزز ثقتك بنفسك| تفاصيل

نص مقلية ومقرمشة .. تخزين البطاطس بطريقة البوم فريت

بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.. نسرين طافش بحالة نشاط بمصر

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-