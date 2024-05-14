العنصر النسائى يشارك بفعالية فى مسابقة رماية بالأسلحة النارية لضباط الشرطة .. صور

أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من (27 إبريل – أول مايو) مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبى 2023/2024 م على مستوى الفرق والفردى وتنافس فيها عدد (480) ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بمشاركة فعالة من العنصر النسائى، والتى تنظمها الأكاديمية وفقاً لقواعد كلٍ من (الإتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC ، ورياضة الرماية ISSF) حيث إضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الإتحاد المصرى للرماية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقاً لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة فيما يتعلق بالمهارات الخاصة برجال إنفاذ القانون وقياس العائد التدريبى والكفاءة العملية.

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