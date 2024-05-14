سيارات تصطدم بأقماع كمين مروري.. حقيقة الفيديو المتداول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من السيارات بالمرور بجوار أحد الأكمنة المرورية والاصطدام بأحد الأقماع المرورية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018م خلال الاحتفال بزفاف أحد الأشخاص بمحافظة مطروح ، وتم بثه عام 2022م من قِبل (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح ).

كما قام (شخص آخر ، مقيم بمحافظة القاهرة) ، بإعادة بثه وحذفه من تلقاء نفسه حين علمه بأن مقطع الفيديو قديم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.