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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. لوس أنجلوس الأمريكي يعلن التعاقد مع جيرو في صفقة انتقال حر

صدى البلد

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، في صفقة انتقال حر، موضحا أن عقد اللاعب يمتد لمدة موسم، مع إمكانية التجديد لموسم آخر. 

وقال النادي الأمريكي، خلال بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن "جيرو يعد واحدا من أعظم هدافي جيله، إذ قضى 18 عاما من التألق في الملاعب الأوروبية؛ في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا، مع مونبلييه وأرسنال وتشيلسي وميلانو، فاز خلالها جيرو بـ11 لقبًا كبيرًا وسجل ما يقرب من 300 هدف بينما شارك في أكثر من 700 مباراة مع الأندية". 

وبدوره، قال المدير التنفيذي للنادي إنه "يوم مثير للغاية لجميع مشجعي لوس أنجلوس، للترحيب بأوليفييه وزوجته وعائلته في النادي.. أوليفييه لديه تعطش واضح للفوز، وهو ما فعله باستمرار طوال مسيرته مع النادي وعلى المستوى الدولي"، مضيفا" طموحه في البطولة وصفاته كرجل وكلاعب تتوافق بشكل مباشر مع طموحاتنا ، لذلك نعتقد أن أوليفييه سيكون إضافة رائعة بينما نواصل سعينا لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وعن انتقاله للنادي الأمريكي، قال جيرو: "سعيد ومتحمس للانضمام إلى لوس أنجلوس، فأنا لا استطيع الانتظار للعب أمام تلك الجماهير العظيمة". 

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