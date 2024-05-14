أطول 3 سيارات في التاريخ.. وصلت لـ6 آلاف ملم

يقول الناس إن السيارات أصبحت أكبر، هذه الأيام، لكنهم لا يعلمون أن بعض الشركات المصنعة أنتجت عمالقة مطلقة منذ عدة عقود، ولم تتجاوز أية سيارة حديثة هذا الحجم من حيث الطول منذ ذلك الحين.

رصد تقرير حديث أطول النماذج التي أنتجتها 50 علامة تجارية بترتيب متزايد من حيث الطول، نقدم لكم أبرز 3 منها تخطت الـ6 آلاف ملم.

1. سيارة مرسيدس مايباخ بولمان

تعد أطول سيارة إنتاجية تحمل شارة مرسيدس أكثر ضخامة من النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة لسيارة Grosser 600 الشهيرة في الستينيات.

يبلغ طول هذه الآلة العملاقة 6240 ملم، مما جعل سيارة مرسيدس-AMG G 63 6x6 مقاس 5875 ملم تبدو مختصرة بشكل إيجابي.

لكن جروسر بدورها تهيمن عليها سيارة مرسيدس مايباخ بولمان، التي تعتمد على الفئة S الحالية.

يبلغ طولها 6499 ملم، وهي أطول من بعض سيارات البيك أب الأمريكية كاملة الحجم.

2. سيارة كاديلاك فليتوود سفنتي فايف

كانت سيارة كاديلاك فليتوود 75 وحشًا بالفعل عندما تم تقديمها لعام 1971. أدت تغييرات التصميم، التي فرض بعضها بموجب لوائح السلامة الجديدة، إلى زيادة طولها، وبحلول منتصف العقد، وصلت السيارة إلى 6406 ملم.

كانت المركبات المعتمدة على الهيكل التجاري ذات الصلة أطول، ولكنها كانت عادةً عبارة عن سيارات نقل الموتى وسيارات الإسعاف التي يتولى تصنيعها صانعو هياكل سيارات متخصصون بدلاً من نماذج الإنتاج المتاحة للجمهور.

3. سيارة مايباخ 62

أعادت شركة دايملر اسم مايباخ القديم لسيارتين فاخرتين ضخمتين في مطلع القرن الحادي والعشرين. كان الطراز 57 كبيرًا بدرجة كافية، لكن طوله طغى عليه طراز 62 ذو قاعدة العجلات الطويلة، الذي يبلغ طوله 6165 ملم.

تم إيقاف إنتاج علامة مايباخ التجارية بعد أن أصبح من الواضح أن هذه السيارات لن تُباع بأعداد مربحة.

يُستخدم الإسم الآن فقط للإصدارات الخاصة من طرازات مرسيدس الراقية، مثل مرسيدس مايباخ بولمان المذكورة أعلاه.



وفي النهاية، بينما يزداد حجم السيارات الحديثة، لا يمكننا نسيان عمالقة الماضي. سواء كانت مرسيدس مايباخ بولمان الفاخرة، أو كاديلاك فليتوود سفنتي فايف الكلاسيكية، أو مايباخ 62 الضخمة، تظل هذه السيارات شاهداً على إبداع وتطوير صناعة السيارات على مر العقود.