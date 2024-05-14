عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر| مفتاح سيارتك قابل للاختراق.. كيف ذلك؟

مفتاح السيارة
مفتاح السيارة

تعد سلسلة المفاتيح بمثابة ثغرة ملحوظة في درع الأمن السيبراني الأقل من المثالي للسيارة الحديثة. 

وفقًا للباحثين الأمنيين، فهي قابلة للاختراق للغاية. لا تتمتع سلسلة مفاتيح السيارة بأكبر سمعة عندما يتعلق الأمر بالأمن الرقمي. 

على مدى السنوات القليلة الماضية، زعمت وكالات إنفاذ القانون زيادة طفيفة في عدد سرقات السيارات المرتبطة بمخططات القرصنة، وفي أغلب الأحيان، تكون سلسلة المفاتيح هي الحلقة الضعيفة التي تسمح بحدوث ذلك. 

ولكن كيف، على وجه التحديد، انتهى الأمر بسلسلة المفاتيح إلى أن أصبحت مثل هذه الثغرة الأمنية؟ 

فيما يلي ملخص سريع حول سبب كون نظام الدخول عن بعد في سيارتك قابلاً للاختراق، وما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به حيال ذلك.

 

نظام التحكم عن بعد بدون مفتاح ونقاط ضعفه العديدة

في الماضي، كانت أبواب السيارات مثل الأبواب العادية، حيث لا يمكنك فتحها إلا بمفتاح محدد. 

ثم، في التسعينيات، ظهرت سلسلة المفاتيح، وفجأة، أصبح بإمكانك تصويب قطعة من البلاستيك نحو سيارتك، والضغط على الزر، وسرعان ما تم فتح قفل السيارة. 

تم إنجاز هذه العملية التي تبدو سحرية عبر جهاز إرسال لاسلكي قصير المدى مدمج في سلسلة المفاتيح. 

يرسل جهاز الفوب إشارة إلى جهاز استقبال داخل السيارة يقوم بتعطيل نظام قفل السيارة. 

تُعد سلسلة المفاتيح جزءًا مما يُعرف تقنيًا باسم نظام السيارة بدون مفتاح عن بعد، أو RKS. 

يمكن لسلاسل المفاتيح المختلفة في بلدان مختلفة أن تعمل على ترددات راديو مختلفة. 

في أمريكا، تعمل جميع المفاتيح الرئيسية تقريبًا بتردد 315 ميجا هرتز، على الرغم من وجود اختلافات طفيفة.

إذا كان فتح سيارتك عن طريق سحر الموجات الكهرومغناطيسية قد يكون أمرًا مريحًا، فإنه يأتي مع قدر معين من عدم الأمان أيضًا. 

 

يمكن اعتراض إشارات الراديو إذا لم تكن محمية

في البداية، عندما تم اختراع سلسلة المفاتيح لأول مرة، كانت إشاراتها تتمتع بحماية قليلة، ولكن في السنوات الأخيرة، سعت شركات تصنيع السيارات إلى توفير دفاعات تشفيرية للجهاز، والمشكلة هي أن هذه الدفاعات ليست بالضرورة صارمة. هناك طرق لخداعهم.

معظم شفرات السيارات الحديثة هي في الواقع مجرد نظام "رمز متداول" ينشر رمزًا عشوائيًا زائفًا تم إنشاؤه بواسطة الخوارزمية ضمن نطاق محدد مسبقًا. 

لقد وجد المتسللون طرقًا للالتفاف حول وسائل الحماية هذه، باستخدام أساليب وأجهزة مبتكرة لالتقاط الرموز الضرورية وإعادة نشرها ضد السيارات.

 

ماذا يمكنك أن تفعل لتجنب الاختراق؟

إذا كنت قلقًا بشأن أمان سيارتك، فإليك بعض الإجراءات الوقائية التي يمكنك اتخاذها:


1. استخدام حقيبة فاراداي: يمكن لحقيبة فاراداي منع الإشارات من وإلى سلسلة المفاتيح، مما يجعل من الصعب على اللصوص اعتراض الإشارة.
2. تعطيل مفتاح السيارة عند عدم الاستخدام: بعض السيارات توفر خيار تعطيل المفتاح عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
3. ركن السيارة في مكان آمن: حاول ركن سيارتك في مرآب مغلق أو منطقة مضاءة جيدًا لتقليل فرص استهدافها.

بينما تُعد سلسلة المفاتيح مريحة وسهلة الاستخدام، إلا أنها تمثل نقطة ضعف محتملة في نظام الأمان الرقمي لسيارتك. 

على الرغم من جهود شركات تصنيع السيارات لتحسين الأمان، إلا أن هناك دائمًا خطرًا من أن يتمكن المتسللون من الوصول إلى سيارتك عبر ثغرات في نظام التحكم عن بعد. 

باتخاذ بعض الاحتياطات، يمكنك تقليل هذه المخاطر وحماية سيارتك بشكل أفضل.

سيارات مفتاح السيارة اختراق مفتاح السيارة سرقات السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

موضوعات متعلقة

أطول 3 سيارات في التاريخ.. وصلت لـ6 آلاف ملم

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

تعيش سنين.. أفضل 5 سيارات مستعملة

أكثر 5 سيارات عرضة للسرقة.. هيونداي أبرزها

بطاريات السيارات الكهربائية تضر بالبيئة.. دراسة تكشف كارثة

بـ10 آلاف فقط.. أرخص سعر لسيارة تويوتا كورولا في السعودية

ترشيحاتنا

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

الصومال تعرب عن امتنانها للتضامن العربي ضد إثيوبيا ومذكرة التفاهم الباطلة

جامعة عين شمس تصدر تعليمات بشأن تطبيق قواعد الرأفة

وزير الري: أنا أكثر شخص مُغرم بالسد العالي و«مستقبل مصر» مشروع قومي لمصر|فيديو

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عاجلاً بشأن مصرع موظف لها في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرسيت داخل نواة الأرض .. تفاصيل

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-