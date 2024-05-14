احذر| مفتاح سيارتك قابل للاختراق.. كيف ذلك؟

تعد سلسلة المفاتيح بمثابة ثغرة ملحوظة في درع الأمن السيبراني الأقل من المثالي للسيارة الحديثة.

وفقًا للباحثين الأمنيين، فهي قابلة للاختراق للغاية. لا تتمتع سلسلة مفاتيح السيارة بأكبر سمعة عندما يتعلق الأمر بالأمن الرقمي.

على مدى السنوات القليلة الماضية، زعمت وكالات إنفاذ القانون زيادة طفيفة في عدد سرقات السيارات المرتبطة بمخططات القرصنة، وفي أغلب الأحيان، تكون سلسلة المفاتيح هي الحلقة الضعيفة التي تسمح بحدوث ذلك.

ولكن كيف، على وجه التحديد، انتهى الأمر بسلسلة المفاتيح إلى أن أصبحت مثل هذه الثغرة الأمنية؟

فيما يلي ملخص سريع حول سبب كون نظام الدخول عن بعد في سيارتك قابلاً للاختراق، وما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به حيال ذلك.

نظام التحكم عن بعد بدون مفتاح ونقاط ضعفه العديدة

في الماضي، كانت أبواب السيارات مثل الأبواب العادية، حيث لا يمكنك فتحها إلا بمفتاح محدد.

ثم، في التسعينيات، ظهرت سلسلة المفاتيح، وفجأة، أصبح بإمكانك تصويب قطعة من البلاستيك نحو سيارتك، والضغط على الزر، وسرعان ما تم فتح قفل السيارة.

تم إنجاز هذه العملية التي تبدو سحرية عبر جهاز إرسال لاسلكي قصير المدى مدمج في سلسلة المفاتيح.

يرسل جهاز الفوب إشارة إلى جهاز استقبال داخل السيارة يقوم بتعطيل نظام قفل السيارة.

تُعد سلسلة المفاتيح جزءًا مما يُعرف تقنيًا باسم نظام السيارة بدون مفتاح عن بعد، أو RKS.

يمكن لسلاسل المفاتيح المختلفة في بلدان مختلفة أن تعمل على ترددات راديو مختلفة.

في أمريكا، تعمل جميع المفاتيح الرئيسية تقريبًا بتردد 315 ميجا هرتز، على الرغم من وجود اختلافات طفيفة.

إذا كان فتح سيارتك عن طريق سحر الموجات الكهرومغناطيسية قد يكون أمرًا مريحًا، فإنه يأتي مع قدر معين من عدم الأمان أيضًا.

يمكن اعتراض إشارات الراديو إذا لم تكن محمية

في البداية، عندما تم اختراع سلسلة المفاتيح لأول مرة، كانت إشاراتها تتمتع بحماية قليلة، ولكن في السنوات الأخيرة، سعت شركات تصنيع السيارات إلى توفير دفاعات تشفيرية للجهاز، والمشكلة هي أن هذه الدفاعات ليست بالضرورة صارمة. هناك طرق لخداعهم.

معظم شفرات السيارات الحديثة هي في الواقع مجرد نظام "رمز متداول" ينشر رمزًا عشوائيًا زائفًا تم إنشاؤه بواسطة الخوارزمية ضمن نطاق محدد مسبقًا.

لقد وجد المتسللون طرقًا للالتفاف حول وسائل الحماية هذه، باستخدام أساليب وأجهزة مبتكرة لالتقاط الرموز الضرورية وإعادة نشرها ضد السيارات.

ماذا يمكنك أن تفعل لتجنب الاختراق؟

إذا كنت قلقًا بشأن أمان سيارتك، فإليك بعض الإجراءات الوقائية التي يمكنك اتخاذها:



1. استخدام حقيبة فاراداي: يمكن لحقيبة فاراداي منع الإشارات من وإلى سلسلة المفاتيح، مما يجعل من الصعب على اللصوص اعتراض الإشارة.

2. تعطيل مفتاح السيارة عند عدم الاستخدام: بعض السيارات توفر خيار تعطيل المفتاح عند عدم استخدامه لفترات طويلة.

3. ركن السيارة في مكان آمن: حاول ركن سيارتك في مرآب مغلق أو منطقة مضاءة جيدًا لتقليل فرص استهدافها.

بينما تُعد سلسلة المفاتيح مريحة وسهلة الاستخدام، إلا أنها تمثل نقطة ضعف محتملة في نظام الأمان الرقمي لسيارتك.

على الرغم من جهود شركات تصنيع السيارات لتحسين الأمان، إلا أن هناك دائمًا خطرًا من أن يتمكن المتسللون من الوصول إلى سيارتك عبر ثغرات في نظام التحكم عن بعد.

باتخاذ بعض الاحتياطات، يمكنك تقليل هذه المخاطر وحماية سيارتك بشكل أفضل.