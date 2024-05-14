يختار بعض الأشخاص نظامًا غذائيًا نباتيًا لأسباب عديدة، بالنسبة للبعض منهم ، يعتبر تناول الطعام النباتي وسيلة للحفاظ على الصحة أو لتجنب الهرمونات المستخدمة في الأطعمة الحيوانية، بالنسبة للآخرين ، فإن تناول الطعام بهذه الطريقة له علاقة أكبر بفقدان الوزن ويبقي السؤال هل حقا النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ؟

كيف يساعد النظام الغذائى النباتى فى إنقاص الوزن؟

النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لعدة أسباب:

نعم النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لعدة أسباب وفقا لما نشره موقع هيلثي:

قلة السعرات الحرارية: النظام الغذائي النباتي عادة ما يكون أقل في السعرات الحرارية بالمقارنة بالنظام الذي يشمل اللحوم والمنتجات الحيوانية. وبالتالي، يمكن أن يؤدي تناول كمية أقل من السعرات الحرارية إلى فقدان الوزن.



ارتفاع الألياف: النظام الغذائي النباتي عادة يحتوي على كميات عالية من الألياف النباتية، الألياف تساعد في زيادة الشبع والشعور بالامتلاء لفترة أطول، مما يمنع تناول كميات كبيرة من الطعام ويساعد في السيطرة على الشهية.



انخفاض الدهون المشبعة: النظام الغذائي النباتي يميل إلى أن يكون أقل في الدهون المشبعة التي توجد في اللحوم والمنتجات الحيوانية. الدهون المشبعة عالية الكمية قد تزيد من احتمالات زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لعدة أسباب:



تناول المكونات الغذائية الصحية: النظام الغذائي النباتي يشجع على تناول مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، وهي مصادر غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات الأخرى المهمة. تناول هذه المكونات الغذائية الصحية يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجسم وتوازنه، مما يسهم في تحقيق فقدان الوزن المستدام.

مع ذلك، يجب أن يتم التأكد من توفير العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي قد يكون من الصعب الحصول عليها من النظام الغذائي النباتي وحده، مثل فيتامين ب12 والحديد والكالسيوم، قد يكون من الأفضل استشارة أخصائي تغذية لتحديد الاحتياجات الغذائية الفردية وضمان حصولك على توازن غذائي صحي أثناء محاولة فقدان الوزن.