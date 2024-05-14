عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف يساعد النظام الغذائى النباتى فى إنقاص الوزن؟

النظام الغذائي النباتي
النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن

يختار بعض الأشخاص نظامًا غذائيًا نباتيًا لأسباب عديدة، بالنسبة للبعض منهم ، يعتبر تناول الطعام النباتي وسيلة للحفاظ على الصحة أو لتجنب الهرمونات المستخدمة في الأطعمة الحيوانية، بالنسبة للآخرين ، فإن تناول الطعام بهذه الطريقة له علاقة أكبر بفقدان الوزن ويبقي السؤال هل حقا النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ؟

أطعمة تمنع ضربة الشمس.. 5 خيارات صحية تساعد على الترطيب في الحر

عادات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال شهر

كيف يساعد النظام الغذائى النباتى فى إنقاص الوزن؟

النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لعدة أسباب:

نعم النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لعدة أسباب وفقا لما نشره موقع هيلثي:

قلة السعرات الحرارية: النظام الغذائي النباتي عادة ما يكون أقل في السعرات الحرارية بالمقارنة بالنظام الذي يشمل اللحوم والمنتجات الحيوانية. وبالتالي، يمكن أن يؤدي تناول كمية أقل من السعرات الحرارية إلى فقدان الوزن.


ارتفاع الألياف: النظام الغذائي النباتي عادة يحتوي على كميات عالية من الألياف النباتية، الألياف تساعد في زيادة الشبع والشعور بالامتلاء لفترة أطول، مما يمنع تناول كميات كبيرة من الطعام ويساعد في السيطرة على الشهية.


انخفاض الدهون المشبعة: النظام الغذائي النباتي يميل إلى أن يكون أقل في الدهون المشبعة التي توجد في اللحوم والمنتجات الحيوانية. الدهون المشبعة عالية الكمية قد تزيد من احتمالات زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لعدة أسباب:


تناول المكونات الغذائية الصحية: النظام الغذائي النباتي يشجع على تناول مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، وهي مصادر غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات الأخرى المهمة. تناول هذه المكونات الغذائية الصحية يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجسم وتوازنه، مما يسهم في تحقيق فقدان الوزن المستدام.

مع ذلك، يجب أن يتم التأكد من توفير العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي قد يكون من الصعب الحصول عليها من النظام الغذائي النباتي وحده، مثل فيتامين ب12 والحديد والكالسيوم، قد يكون من الأفضل استشارة أخصائي تغذية لتحديد الاحتياجات الغذائية الفردية وضمان حصولك على توازن غذائي صحي أثناء محاولة فقدان الوزن.

انقاص الوزن النظام الغذائي النظام الغذائي النباتي قلة السعرات الحرارية كميات عالية من الألياف النباتية تساعد في زيادة الشبع انخفاض الدهون المشبعة مصادر غذائية غنية بالفيتامينات ​​​​​​​health كيف يساعد النظام الغذائى النباتى فى إنقاص الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

موضوعات متعلقة

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

فضل شهر شعبان اللهم بلغنا رمضان.. كيف تجعل دعاء مستجابا؟ اتبع هذه النصائح النبوية

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

الصومال تعرب عن امتنانها للتضامن العربي ضد إثيوبيا ومذكرة التفاهم الباطلة

جامعة عين شمس تصدر تعليمات بشأن تطبيق قواعد الرأفة

وزير الري: أنا أكثر شخص مُغرم بالسد العالي و«مستقبل مصر» مشروع قومي لمصر|فيديو

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عاجلاً بشأن مصرع موظف لها في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرسيت داخل نواة الأرض .. تفاصيل

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-