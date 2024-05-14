عادات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال شهر

يعد نظام الحياة والغذاء جزء مهم للحماية من الأمراض، لذلك نقدم إليك بعض العادات الصباحية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال شهر، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

عادات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول فى الدم خلال شهر

عادات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول فى الدم خلال شهر

تناول وجبة إفطار صحية: يجب أن تتضمن وجبة الإفطار الخاصة بك مصادر صحية للبروتين مثل البيض أو اللبن المنزوع الدسم، والألياف مثل الشوفان أو الحبوب الكاملة، والفواكه الطازجة. تجنب الطعام الدهني والغني بالكوليسترول مثل اللحوم المصنعة والزبدة.



ممارسة التمارين الرياضية: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الصباح. يمكن أن تساعد التمارين البدنية على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وتقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL). قد تتضمن التمارين التي يمكن ممارستها مشي سريع أو ركوب الدراجة أو السباحة.



شرب الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. يُفضل شرب فنجان من الشاي الأخضر في الصباح بدلاً من الشاي الأسود أو القهوة.



تناول المكملات الغذائية المناسبة: قد تكون بعض المكملات الغذائية مفيدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مثل زيت السمك والألياف القابلة للذوبان مثل البتا جلوكان. يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية للتأكد من أنها مناسبة لك وتتفق مع حالتك الصحية الفردية.



الإقلاع عن التدخين: إذا كنت مدخنًا، فالتخلص من هذه العادة الضارة يمكن أن يساعد في رفع مستويات الكوليسترول الجيد وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.



تذكر أنه من المهم أن تستمر في ممارسة هذه العادات على المدى الطويل لتحقيق تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول، قبل تطبيق أي تغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة الخاص بك، يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على نصيحة ملائمة لحالتك الصحية الفردية.