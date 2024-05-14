عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للآثار: اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو الأكبر غير صحيح

الهرم الأكبر
الهرم الأكبر

 أكد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، عدم صحة ما تم تداوله، مشيراً إلى أن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قد قامت بعمل مسح أثري راداري خلال موسم حفائر العام الماضي (2022- 2023)، بعد حصولها علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة. وذلك ردا على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض مواقع الصحف الإلكترونية من قيام إحدى البعثات الأثرية باكتشاف مجسم أو هيكل ضخم بجوار هرم خوفو الأكبر.

وقد أسفرت أعمال المسح الأثري الراداري في إبريل 2023، عن وجود تجويف داخل الأرض دون معرفة ما هيئته أو إذا كان فارغاً أو يحتوي على شئ بداخله، لذلك قام المجلس الأعلى للآثار بتشكيل بعثة أثرية مصرية يابانية لعمل الحفائر الأثرية بموقع التجويف.

وتقوم البعثة حاليا بأعمال الحفائر وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة. 
وأكد مدير عام آثار الهرم أنه فور إنتهاء البعثة من أعمالها سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر سواء بالسلب أو الإيجاب ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

هيكل ضخم بجوار هرم خوفو أهرام أهرامات الجيزة اثار الهرم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

ترشيحاتنا

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

الصومال تعرب عن امتنانها للتضامن العربي ضد إثيوبيا ومذكرة التفاهم الباطلة

جامعة عين شمس تصدر تعليمات بشأن تطبيق قواعد الرأفة

وزير الري: أنا أكثر شخص مُغرم بالسد العالي و«مستقبل مصر» مشروع قومي لمصر|فيديو

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عاجلاً بشأن مصرع موظف لها في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرسيت داخل نواة الأرض .. تفاصيل

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-