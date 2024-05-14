نشأت الديهي: لا يوجد إعلام في العالم محايد أو حُر 100%

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لا يوجد إعلام في العالم أجمع محايد أو حُر بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن كل وسائل الإعلام العالمية أصبحت أسلحة في يد من يملكها.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن القدر الأكبر من الإعلام الآن ليست مهمته نقل الأخبار أو إعلام أو إرشاد الناس مثلما كان يحدث في الماضي.



وأشار إلى أن الإعلام الآن لديه مهام أخرى مثلما يقوم الإعلام المعادي الذي ينهش في إنجازات مصر، والثوابت المصرية، معقبًا: " ولذك هناك حرص من قبل الرئيس السيسي على نشر الوعي ، وأكبر وأكثر كلمة جاءت على لسان الرئيس السيسي هي الوعي، بعد تحيا مصر".