‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن تصدر هاشتاج "حق نبيلة" و"إيقاف أوبر" مواقع التواصل الاجتماعي ويعبر هذا الهاشتاج عن قصة اختطاف جديدة لسيدة مصرية علىيد أحد سائقي أوبر، القصة الي بتعيد إلى الأذهان قصة الشابة الراحلة "حبيبة الشماع" الي لقت نفس المصير ولكن كانت نهايتها الوفاة.



واصبحت قصة نبيلة في الصدارة في المواضيع الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ما نشرت شقيقتها مدربة لياقة بدنية"سالي" عبر صفحاتها على السوشيال ميديا تفاصيل الحادث.

وعن تفاصيل الحادث التي جاءت على لسان "سالي" فقالت أنه يوم 11 مايو قمت بطلب رحلة أوبر من التجمع لزايد من هاتفها وبعد دقائقأرسل السائق رقم أخر في خاصية الرسائل على تطبيق أوبر لنتمكن من التواصل معه ليتبين أنه رقمه الشخصي.

مع بداية الرحلة وجه السائق إلى السيدة نبيلة سؤال وهو "الرحلة كاش ولا فيزا؟" أجابته بأنها فيزا، ليطلب منها أن تلغي الرحلة وتتممحاسبته كاش، وعندما أبلغته أن الرحلة تمت من خلال التطبيق على هاتف شقيقتها أصر على أن تقوم بالاتصال بـ "سالي" وإلغاء الرحلة.

بالفعل قامت "نبيلة" بالاتصال بسالي وطلبت منها إلغاء الرحلة ولكنها رفضت لكي تطمئن عليها وزيادة في الأمان، فقام السائق بإلغاءالرحلة من طرفه، بعد ما توقف في منطقة خالية بالتجمع الثالث وفوجئت "سالي" بعد قليل باتصال 3 كباتن مختلفين يدعون أنهم من أوبر،ويعرضون عليها توصليها إلى شقيقته "نبيلة" وزادت المكالمات القلق والرعب لدى "سالي" حول مصير شقيقتها.

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