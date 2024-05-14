سيد علي ينفعل ويُطالب بالحفاظ على «شرف العرب» الخميس القادم|فيديو

انفعل الإعلامي سيد علي، على الهواء، قائلاً: «محدش تاني يتكلم عن القمة العربية وبطالب بالحفاظ على شرف العرب الخميس القادم».

وقال «سيد علي» خلال برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إنه يجب على الجامعة العربية أن تتخذ موقفًا صارمًا وقويًا وإلا لا أحد يتحدث مرة أخرى عن الجامعة، متابعًا: «محدش يقولي إني بسخّن.. لا ده شعور أي مواطن حر».

وأردف «سيد علي» أن أمريكا والعالم كله انتفض من أجل القضية الفلسطينية ومستغربين من موقف العرب، مُعقبًا: «أتمنى مؤسسة القمة العربية تحافظ على شرف العرب وتعبر عن الشارع العربي لأن الصدور تغلي» .

وأكمل حديثه قائلاً: «العاهر نتنياهو وقواته بيتشطروا على النساء والأطفال العزل ويسمي هؤلاء جيش، نحن أمام محك، وهذا تزامننا مع نكبة 48».