عبد المنعم سعيد: صواريخ إيران "رخيصة" وتكلفة الواحد 500 دولار

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن إيران خسرت جزء من "الهيبة" الخاصة بها.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “extra news”: صورايخ إيران "رخيصة" وتكلفة الواحد 500 دولار.

وتابع: "ممثل الاتحاد الأوربي في نقاشات حول البحر الأحمر ركز علي نقاط منها بمعني دخول السفن للمجري الملاحي سيكون هناك نظام دفاع لهذه السفن من جانب الحوثيين، وصورايخ ايران رخيصة السعر والصاروخ يتكلف 500 دولار، فالسفن التي لم تصاب في الممر الملاحي لن تمر مره أخري حفاظًا علي سلامتها، فتصريحات الممثل الاوربي غير مسئولة لأن الحرب عندما تدخلها دون تحقيق الانتصار من الأفضل عدم الدخول، والردع والمنع لم يحدث من أوربا، فهذا كان يكلف الشركات تكلفة كبيرة في اصطحاب السفن من باب المندب إلى قناة السويس، ولم أري لهفة من الوجع الذي حدث للتجارة العالمية رغم تضرر أوربا منها، فرد الفعل حتي الآن قائم علي وقف اطلاق نار علي جبهة الحوثيين، أم هذه هي القدرة الاوربية علي الردع"