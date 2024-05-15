بـ48 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة على قد الإيد

مع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات، يبحث العديد من الناس عن سيارات مستعملة بسعر معقول.

وفي هذا السياق، تبرز فيات 128 كخيار مثالي بفضل شعبيتها الواسعة وتوافر قطع غيارها بسهولة.

أيقونة خالدة في عالم السيارات المستعملة

تبرز فيات 128 موديل 1977 كخيار شعبي مميز على مر سنوات، وتتميز بتصميمها العملي وأدائها الموثوق.

ظهرت هذه السيارة مؤخرًا على إحدى أشهر منصات بيع السيارات المستعملة في مصر بسعر 48 ألف جنيه، مع ضمان الحالة الجيدة جداً مزودة بمحرك 1300 سي سي وناقل حركة بخمس سرعات

ميزات فيات 128 موديل 1977

تجهزت فيات 128 موديل 1977 بمجموعةٍ من الميزات التي جعلتها سيارةً عمليةً وجذابةً للمستهلكين. من أبرز هذه الميزات:

- محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر ينتج 69 حصانًا.

- ناقل حركة يدوي بخمس سرعات

- نظام تعليق مستقل على جميع العجلات

أداء موثوق واقتصادي

على الرغم من أن فيات 128 موديل 1977 لم تكن سيارة رياضية فائقة السرعة، إلا أنها تميّزت بأدائها الموثوق والاقتصادي في استهلاك الوقود.

كانت قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 14 ثانية، وبلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترًا في الساعة.

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السيارات الجديدة، تُعد فيات 128 موديل 1977 خيارًا رائعًا للشباب الباحثين عن سيارة مستعملة تجمع بين السعر المعقول والأداء الموثوق وتوافر قطع الغيار.