عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

صدى البلد

تحدثت الفنانة رنا سماحة عن كواليس أغنية “حبيتك بالتلاتة” للفنانة نداء شرارة ، وتشجيعها لها فى هذا الوقت.

وقالت رنا سماحة خلال ندوتها بموقع “صدي البلد”، أنها دائمًا تتناقش مع زوجها الملحن سامر أبو طالب وتختار معه من سيكون الأنسب لأي أغنية.

وأضافت رنا سماحة: أن نداء شرارة كانت خائفة من أغنية “حبيتك بالتلاتة” عقب العرض عليها من سامر أبو طالب، لكنها شجعتها بشكل كبير ، معلقة: “أنا قولت لنداء غني الأغنية دي وشوفي هتعمل إيه وقد كان والأغنية نجحت جدًا”.

واستكملت رنا سماحة ، معلقة: “فى ناس قالتلي ليه مغنتيش الأغنية دي قولتلهم يمكن لو أنا غنيتها مكنتش نجحت النجاح دا وأنا معنديش مشكلة مع حد لأني دايما متصالحة مع نفسي”.

وحققت أغنية "حبيتك بالتلاتة" لنداء الشرارة نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عام 2022، هذه الأغنية الايقاعية التي تضج بالحياة هي من كلمات أحمد حسن راؤول، الحان سامر أبو طالب وتوزيع جان ماري رياشي. 

وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024 .

وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب". 

أحدث اعمال رنا سماحة أخر أعمال رنا سماحة اخبار نداء شرارة حبيتك بالتلاتة نداء شرارة أخبار سامر أبو طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

موضوعات متعلقة

ربنا كشفكم .. سمسم شهاب يوجّه رسالة لشقيقه بشأن وصيته الأخيرة

نشرة الفن: لقاء سويدان تكشف حقيقة زواجها .. خطبة مينا مسعود

مي سليم: سعيدة بأول تعاون فني مع أحمد الفيشاوي| خاص

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

ميريل ستريب تتسلم السعفة الذهبية فى حفل افتتاح مهرجان كان

كان موجودا.. لقاء سويدان تحسم الجدل بشأن زواجها من طارق صبري |خاص

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

ترشيحاتنا

أوكرانيا: من السابق لأوانه استخلاص نتائج المعارك في خاركيف

بينهم 3 أطفال.. أوكرانيا: إصابة 20 شخصًا إثر هجمات جوية روسية في خاركيف

ريال مدريد يحتفل بلقب الليجا بخماسية نظيفة في مرمي ديبورتيفو الافيس

السفير الصيني بالقاهرة: تعلّم لغتنا يشهد إقبالًا واسعًا وشعبية مُتزايدة في مصر

هل تصلي الشروق بعد طلوع الشمس مباشرة؟.. الإفتاء تصحّح خطأ شائعًا وتحدّد وقتها

رغم التعافي العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر على مستوى جميع الأعيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. الراقصة لوريدانا تخطف الأنظار بجمالها

بفستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار رفقة زوجها

بملابس ملفتة.. كريم فهمي يتغزل في زوجته من باريس

هيدي كرم تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-