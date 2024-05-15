رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

تحدثت الفنانة رنا سماحة عن كواليس أغنية “حبيتك بالتلاتة” للفنانة نداء شرارة ، وتشجيعها لها فى هذا الوقت.

وقالت رنا سماحة خلال ندوتها بموقع “صدي البلد”، أنها دائمًا تتناقش مع زوجها الملحن سامر أبو طالب وتختار معه من سيكون الأنسب لأي أغنية.

وأضافت رنا سماحة: أن نداء شرارة كانت خائفة من أغنية “حبيتك بالتلاتة” عقب العرض عليها من سامر أبو طالب، لكنها شجعتها بشكل كبير ، معلقة: “أنا قولت لنداء غني الأغنية دي وشوفي هتعمل إيه وقد كان والأغنية نجحت جدًا”.

واستكملت رنا سماحة ، معلقة: “فى ناس قالتلي ليه مغنتيش الأغنية دي قولتلهم يمكن لو أنا غنيتها مكنتش نجحت النجاح دا وأنا معنديش مشكلة مع حد لأني دايما متصالحة مع نفسي”.

وحققت أغنية "حبيتك بالتلاتة" لنداء الشرارة نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عام 2022، هذه الأغنية الايقاعية التي تضج بالحياة هي من كلمات أحمد حسن راؤول، الحان سامر أبو طالب وتوزيع جان ماري رياشي.

وقدّمت الفنانة رنا سماحة رباعيات مسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني 2024 .

وتجسّد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب".