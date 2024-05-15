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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضه .. تعرف على تفاصيل مسلسل "باسورد"

صدى البلد

تستعد الفنانة أية سماحة لطرح أحدث مسلسلاتها “باسورد” ، والذى من المقرر أن يطرح خلال الشهر القادم على احدي المنصات الرقمية.

يشارك في مسلسل “باسورد” إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم زوجها محمد السباعي،  رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام وعزة بهاء، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، ويعتبر المسلسل اجتماعي.

وفى وقت لاحق، قالت الفنانة آية سماحة إن مسلسل خالد نور وولده نور خالد فكرة جديدة بالنسبة لها وأن هذا العمل جمع بينها وبين أكثر الممثلين الكوميديين التي تحبهم وتفضلهم على المستوى الشخصي وهما الفنان شيكو وكريم محمود عبد العزيز.

وأضافت آية سماحة عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “ موضوع المسلسل كان غريب ومثير بالنسبالي وضربت عصفورين بحجر بشغلي مع شيكو وكريم محمود عبد العزيز”، متابعة أن فكرة العمل معقدة إلى حد ما.

وأشارت الفنانة آية سماحة إلى أن العمل يحتوي على كثير من المفاجآت، لافتة إلى أنها كانت قلقلة في البداية ولكن تعاونها مع فريق لديه رؤية أعطيها ثقة وفتح لها أفاقًا جديدة.

شارك ومسلسل "خالد نور وولده نور خالد" فى ماراثون رمضان 2024 ، هو مسلسل كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

 

الفنانة أية سماحة الفنانة الشابة آية سماحة مسلسل باسورد مسلسلات ٢٠٢٤ آية سماحة

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