قبل أيام من تنصيب رئيسها.. تايوان ترصد 45 طائرة صينية في سمائها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، عن رصد 45 طائرة صينية في محيط تايوان.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جاء ذلك قبل أقل من أسبوع من حفل تنصيب رئيسها الجديد في الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقالت الوزارة في بيان إن "26 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان" في إشارة إلى الخط الذي يقطع الممر المائي الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا ويفصل تايوان عن الصين.

وتأتي هذه الطلعات الجوية قبل أقل من أسبوع من تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينج تي في 20 مايو. وتعتبر بكين الرئيس الجديد انفصاليا خطرا.

ويمثل الخط الأوسط حدودا غير رسمية، لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير، وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحدد هذا الخط خلال الحرب الباردة، في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين، وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة.

وتتزامن هذه الطلعات الجوية الصينية مع تدريبات عسكرية مشتركة سنوية تجريها الولايات المتحدة والفيليبين في الأجزاء الشمالية والغربية من الأرخبيل، قرب مواقع متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان.