عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل أيام من تنصيب رئيسها.. تايوان ترصد 45 طائرة صينية في سمائها

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، عن رصد 45 طائرة صينية في محيط تايوان.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جاء ذلك قبل أقل من أسبوع من حفل تنصيب رئيسها الجديد في الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقالت الوزارة في بيان إن "26 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان" في إشارة إلى الخط الذي يقطع الممر المائي الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا ويفصل تايوان عن الصين.

وتأتي هذه الطلعات الجوية قبل أقل من أسبوع من تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينج تي في 20 مايو. وتعتبر بكين الرئيس الجديد انفصاليا خطرا.

ويمثل الخط الأوسط حدودا غير رسمية، لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير، وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين. وحدد هذا الخط خلال الحرب الباردة، في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين، وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة.

وتتزامن هذه الطلعات الجوية الصينية مع تدريبات عسكرية مشتركة سنوية تجريها الولايات المتحدة والفيليبين في الأجزاء الشمالية والغربية من الأرخبيل، قرب مواقع متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتايوان.

الدفاع التايوانية تايوان طائرة صينية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. ورقم غير متوقع لقيمة الجنيه الآن

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

ترشيحاتنا

جناح طائرة «ترامب» يصطدم بأخرى خاصة في مطار بفلوريدا

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجومًا كثيفًا لصواريخ أوكرانية فوق «سيفاستوبول»

ماذا كان يفعل الرسول بعد الفجر في ذي القعدة؟.. 3 أعمال ثوابها عظيم

3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء

رغم تراجع العلف والكتكوت| أسعار الدواجن تخالف التوقعات.. وهذه قيمة الكيلو الآن

غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار رفقة زوجها

بملابس ملفتة.. كريم فهمي يتغزل في زوجته من باريس

هيدي كرم تثير الجدل بفستان ملفت

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

فيديو

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-