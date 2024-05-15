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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

بدون الحاجة لمكيف هواء.. حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

حيل ذكية وبسيطة لتبريد
حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

يعاني البعض من ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام ويبحث الجميع عن أفضل الطرق للتبريد الطبيعي بدون الحاجة للمراوح والتكيف خوفا من الإصابة بنزلات البرد أو آلام العظام، لذلك نقدم بعض الحيل الذكية والبسيطة لتبريد الغرفة بدون الحاجة لمكيف هواء، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

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حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة  

حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة  

استخدم الستائر والأقمشة: قم بتعليق ستائر ثقيلة أو أقمشة مظللة على النوافذ لمنع دخول أشعة الشمس المباشرة إلى الغرفة. يمكنك أيضًا تعليق مناشف مبللة أمام النوافذ لتبريد الهواء المار عبرها.


استخدم الماء البارد: ضع وعاءًا مملوءًا بالماء البارد أمام المروحة. ستساعد هذه الطريقة على تبريد الهواء الذي يتم تداوله في الغرفة.


التهوية المنتظمة: قم بفتح النوافذ في الليل وفي الصباح الباكر عندما يكون الجو أكثر برودة. استفد من التيارات الهوائية الطبيعية لتجديد الهواء في الغرفة.


استخدم المروحة السقفية: إذا كانت لديك مروحة سقفية في الغرفة، قم بتشغيلها على السرعة البطيئة لتوزيع الهواء في الغرفة وتوفير التهوية.


تبريد الأسطح: استخدم أقمشة مبللة لتبريد الأسطح الساخنة في الغرفة مثل الأرضيات والجدران. ستساعد هذه الطريقة على خفض درجة حرارة الغرفة بشكل مؤقت.


تجنب إضافة الحرارة: قم بتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية القوية مثل الأفران والأجهزة الإلكترونية الكبيرة في الغرفة، حيث تعمل على زيادة حرارة الهواء.


استخدم الثلج أو البطاريق الباردة: ضع وعاءًا به ثلج أمام مروحة صغيرة أو وضع بطاريق باردة أمام المروحة. ستساعد هذه الطريقة على تبريد الهواء المار عبرها.


الاسترخاء في الأماكن الباردة: قم بالجلوس أو الاستلقاء في الأماكن الباردة في الغرفة مثل الأرضيات المبللة أو الأماكن المظللة لتشعر بالانتعاش والبرودة.


تذكر، هذه الحيل قد تساعد في تبريد الغرفة بشكل مؤقت ولكنها لن تكون بديلاً كاملاً لتكييف الهواء أو المروحة في الأيام الحارة.

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