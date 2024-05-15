حرفتك صنعتك.. ورشة حرفية لتعليم صناعة الإكسسوارات بالأقصر

نظمت ادارة تنمية الشباب ورشة حرفية لتعليم صناعة الاكسسوار بمركز شباب البعيرات بالاقصر بمشاركة اعضاء نادي الفتاة والمرأة بالمركز

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير والشباب والرياضة و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر



تهدف هذه الورش الى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي لإكتشاف مهاراتهم الإبتكارية وإستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب ، بالإضافة الى دعم الحرف اليدوية والتراثية والهاند ميد وتأهيل الفتيات وتدريبهن لنشر ثقافة العمل الحر لديهن، بالاضافه إلى تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيره تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الأعباء الإقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.

وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب و جيهان عبده مدير ادارة خدمات الشباب بالمديرية و أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة و نفين عبدالمسيح منسق الفتاة والمرأة بالمديرية وفريق عمل مركز شباب البعيرات