عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حرفتك صنعتك.. ورشة حرفية لتعليم صناعة الإكسسوارات بالأقصر

صدى البلد

نظمت ادارة تنمية الشباب ورشة حرفية لتعليم صناعة الاكسسوار بمركز شباب البعيرات بالاقصر  بمشاركة اعضاء نادي الفتاة والمرأة بالمركز 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير والشباب  والرياضة و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و  صلاح  رشوان مدير عام  الشباب والرياضة بالأقصر 

جامعة الأقصر تفتتح مركزا للطلاب ذوي الإعاقة بهدف تحقيق الدمج والمساواة


تهدف هذه الورش الى  تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي لإكتشاف مهاراتهم الإبتكارية وإستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب ، بالإضافة الى دعم الحرف اليدوية والتراثية والهاند ميد وتأهيل الفتيات وتدريبهن لنشر ثقافة العمل الحر لديهن، بالاضافه إلى تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيره تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الأعباء الإقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.

وذلك تحت اشراف  الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب  و  جيهان عبده مدير ادارة خدمات الشباب بالمديرية  و أحمد فراج  مدير إدارة شباب القرنة  و نفين عبدالمسيح منسق الفتاة والمرأة بالمديرية وفريق عمل مركز شباب البعيرات

الأقصر إقامة مشروعات صغيرة التسويق للمنتجات حرف اليدوية والتراثية خلق فرص عمل مشروعات صغيرة مدير عام الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين من مسئولي توصيلات الكهرباء في «حريق استديو الأهرام»

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

أسعار الدولار تهبط لأدنى مستوى لها منذ تحديد سعر عادل للجنيه

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

ترشيحاتنا

صواريخ المقاومة الفلسطينية تضرب مستوطنة سديروت.. وصافرات الإنذار تدوي

مباحثات مصرية لمناقشة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل

الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين

هل ينجو عصام صاصا من قضية حادث السير| زوجته تفجر مفاجأة.. ماذا قالت؟

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

بدء تسليم وحدات الحي السكني الثالث R3 لموظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

ماذا يفعل عصير الفراولة للبشرة؟

ابتعد عنها فورا.. علامات تكشف وجود مادة سامة في البطاطس

بيفتح النفس.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بطعم شهي

فيديو

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-