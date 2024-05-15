صور كواليس مسلسل "مختار محتار ليه" لصفاء أبو السعود.. شاهد

بدأت الفنانة صفاء أبو السعود تسجيل مسلسها الإذاعي "مختار محتار ليه" بطولة صفاء أبو السعود وخالد سرحان ونشوى مصطفى وعلي مراد، وتأليف أماني ضرغام.

المسلسل من المقرر إذاعته على موجة البرنامج العام بالإذاعة ومجموعة من الشباب الواعد فى التمثيل والتلحين وكتابة الأغاني والتوزيع والمونتاج من شباب مسابقة إبداع التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بإشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب.

جدير بالذكر أن مسابقتي إبداع الجامعات وإبداع مراكز الشباب تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان آخر اعمال الفنانة صفاء أبو السعود هو المسلسل الاذاعي " يوميات صفصف" وهو حلقات إذاعية متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان.



ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي.