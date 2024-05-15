سقوط تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك بـ6 أكتوبر .. الأمن يكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بإستقلال سيارة وتتبع أحد المواطنين عقب خروجه من أحد البنوك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وسرقة مبلغ مالى منه .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تتبع رواد البنوك وسرقة المبالغ المالية من داخل سياراتهم عن طريق "كسر زجاج السيارات" مستخدمين 2 سيارة "مستأجرة" تم ضبطهما .. كما أضافوا بإرتكابهم واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبالغ المستولى عليها حصيلة نشاطهم الإجرامى – 2 فرد خرطوش) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.