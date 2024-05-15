عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

سمية الخشاب وايتن
سمية الخشاب وايتن عامر

كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل ظهورها مع آيتن عامر فى برنامج "رامز جاب من الآخر "، الذى قدمه رامز جلال فى رمضان الماضى.

وقالت سمية الخشاب، فى تصريح لـ"صدى البلد": “كنت على علم بوجود آيتن عامر، وأنا وآيتن لسنا على خلاف وهو ما وضح فى الحلقة التى عرضت برمضان، ولكنه كان الهدف أن رامز يثير الجدل فى البرنامج بأى شكل”.

وأضافت: “برنامج رامز الأخير لم يكن قائما على فكرة جيدة، وقد شاركت من قبل فى بعض برامج رامز وكنت على علم بتفاصيل المقلب، لكن هذه المرة لم أكن أعلم تفاصيله، وتعرضت إلى إصابات بالغة فى قدمى وذراعى، وهو الأمر الذى ما زلت أقضى بسببه فترة علاج طبيعي حتى أستعيد لياقتى الكاملة”.

وقدّمت سمية الخشاب فى رمضان مسلسل “بـ 100 راجل”، والذى تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب
الفنانة سمية الخشاب ايتن عامر برنامج رامز جاب من الاخر رامز جاب من الاخر رامز جلال سمية الخشاب الفنانة ايتن عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين من مسئولي توصيلات الكهرباء في «حريق استديو الأهرام»

موضوعات متعلقة

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

أعضاء فرقة الأفندية وندى موسى يكشفون أسرارهم مع منى الشاذلى

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

مهرجان الإسكندرية يعلن تفاصيل المشاركة في مسابقة أفلام شباب مصر

دنيا سمير غانم تبدأ تصوير فيلم الجارداية مع محمد ثروت وتايسون

5 ملايين دولار.. نجم شهير يبيع 11 ساعة فى مزاد علنى

ترشيحاتنا

سر زيارة بلينكن.. الخارجية الروسية تهدد بتدمير أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث بأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

رماها من المنور| تجديد حبس المتهم بقـ.تل والدته في المرج

تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لمنع الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصدت 2.4 مليون مشاهدة.. فتاة توثق رؤيتها لثعابين الثلج في أيسلندا

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

استمتع بدون إصدار أحكام.. إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

جبهة خالية من التجاعيد وذقن مشدودة..اكتشف فوائد ممارسة يوجا الوجه بانتظام

فيديو

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-