كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل ظهورها مع آيتن عامر فى برنامج "رامز جاب من الآخر "، الذى قدمه رامز جلال فى رمضان الماضى.

وقالت سمية الخشاب، فى تصريح لـ"صدى البلد": “كنت على علم بوجود آيتن عامر، وأنا وآيتن لسنا على خلاف وهو ما وضح فى الحلقة التى عرضت برمضان، ولكنه كان الهدف أن رامز يثير الجدل فى البرنامج بأى شكل”.

وأضافت: “برنامج رامز الأخير لم يكن قائما على فكرة جيدة، وقد شاركت من قبل فى بعض برامج رامز وكنت على علم بتفاصيل المقلب، لكن هذه المرة لم أكن أعلم تفاصيله، وتعرضت إلى إصابات بالغة فى قدمى وذراعى، وهو الأمر الذى ما زلت أقضى بسببه فترة علاج طبيعي حتى أستعيد لياقتى الكاملة”.

وقدّمت سمية الخشاب فى رمضان مسلسل “بـ 100 راجل”، والذى تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب