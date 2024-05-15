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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصاب يروج لشهادات دراسية مزورة على الفيس بوك

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة سيدى جابر بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات – عدد من الكتب مجهولة المصدر - 3 أكلاشيه – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من الإستمارات ودفاتر تحصيل النقدية – 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

أجهزة وزارة الداخلية إدارة كيان تعليمى الاسكندرية الأموال العامة التواصل الإجتماعي فيس بوك الشهادات الدراسية

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