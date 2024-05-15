سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (14 خاتم شعار جمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة - 2 أكلاشيه "بأسماء أشخاص مُحددة"- عدد من صور وشهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير – عدد من المستندات الخاصة بعملائهما - 10 هواتف محمولة "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وإعترفا بإرتكابهما وقائع التزوير بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.