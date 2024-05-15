جريمة أخلاقية.. فتاة مزيفة على الفيس بوك تستدرج الشباب لابتزازهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة وابتزاز المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة) بممارسة نشاط غير مشروع من خلال قيامه بانتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتواصل مع ضحاياه وإستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات وقيامه عقب ذلك بتهديدهم بنشرها وابتزازهم ماديًّا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول"بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.