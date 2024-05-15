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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول أيام الامتحانات.. محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان الشهادة الإعدادية

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة المنيا، لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ للتأكد من تحقيق الانضباط أثناء سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب من تجهيز وإعداد اللجان ، وذلك بحضور حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعامر طه رئيس مركز مدينة المنيا .

وخلال جولته، اطمأن المحافظ من الطلاب علي مدى وضوح الأسئلة وكذلك تواجد المراقبين والمشرفين على الامتحانات، وتزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة، إلى جانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية، موجهًا بالتزام الجميع بالتعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على تسهيل سير عملية الامتحان وتقديم كافة الدعم للطلاب خلال هذه الفترة.

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واوضح حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن امتحانات الشهادة الاعدادية مستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية 106 آلاف و 562 طالباً وطالبة بواقع 20 طالبا ًبكل لجنة ، بإجمالى 448 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تشكيل غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى، وأن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد مطبوعة بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب.

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