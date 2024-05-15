حسام زكي: القضايا السياسية تمثل 70% من أعمال قمة البحرين وتوافق كبير على بنودها 

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ 33 والتي تستضيفها مملكة البحرين، شهدت توافقات كثيرة بين وزراء الخارجية العرب تجاه العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، مؤكدا أن مشروع جدول الاعمال جاهز لطرحه على القادة العرب واعتماده خلال أعمال القمة يوم الخميس.

وقال السفير حسام زكي في تصريحات صحفية له عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، ان الموضوعات السياسية على جدول أعمال القمة والقادة العرب تمثل نحو 70% من جدول الأعمال، لافتا إلى وجود التوافق بين وزراء الخارجية على القضايا السياسية المرفوعة إلى القمة وفي مقدمتها البنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية نظرا للأوضاع الراهنة في غزة والعدوان الإسرائيلي وكل وجوه العمل المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيبة، أنه تم التوافق على العديد من البنود المتعلقة بالدول العربية التي تشهد أزمات مختلفة سواء الحرب المستعرة في السودان ولأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من الموضوعات السياسية.



وأشار إلى أنه بجانب الموضوعات السياسية هناك العديد من النبود والموضوعات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لانها ذات طابع اقتصادي واجتماعي وهى مسائل تخص استراتيجيات عربية في مجالات مختلفة مثل الشباب والصحة وغيرها، اضافة إلى بند خاص بموضوعات الاصلاح في جامعة الدول العربية وهو بند تم طر حه من قبل.

وركز على أنه أنه سيصدر عن القمة إعلان يسمى إعلان البحرين ويتناول كافة الموضوعات التي تطرح على القمة بما في ذلك بعض الأفكار والموضوعات التي تطرحها مملكة البحرين.