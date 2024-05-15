حزب الشعب الجمهوري ينظم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالمنيا

يواصل حزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا أمانة المحافظة تحت رعاية محمد عبد المحسن حتة أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا وعمر الكاشف أمين تنظيم المحافظة وخالد محمد حسن الأمين العام المساعد لأمانة المحافظة وعضو هيئة المكتب وبمشاركة أمانات ولجان الحزب بالمحافظة ، تنظيم سلسلة من المراجعات النهائية المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام ، وذلك في إطار حرص الحزب على رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، ودعمه للعملية التعليمية ومساعدة الطلاب لتحقيق التميز والتفوق .

أكد محمد حتة أمين عام حزب المحافظة المنيا ، حرص الحزب على تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، موضحا أن القوافل التعليمية التي ينفذها الحزب تستهدف طلاب الثانوية العامة، مساهمة من الحزب في توفير مراجعات قوية من خلال أقوى المعلمين بما يعود بالنفع على الطلاب لتحقيق التفوق إيمانًا بأهمية التعليم في دفع مسيرة التنمية.

أوضح عمر الكاشف ، أمين تنظيم المحافظة ، إن سلسلة المراجعات تأتي في إطار جهود الحزب في رفع المعاناة عن كاهل الأسر وأولياء الأمور، وحرصا على دعم العملية التعليمية وأبناءنا الطلاب من خلال استقطاب نخبة من أشهر المعلمين لعمل مراجعات نهائية مجانية في المواد الدراسية، لمساعدتهم في مراجعة المنهج بما يضمن لهم تحقيق التفوق والتميز.

وأشار خالد محمد حسن الأمين المساعد ، وعضو هيئة المكتب بالمحافظة ، أن اليوم الأول من المراجعات والتي نفذت في مادتي اللغة العربية والفرنسية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب، ويواصل الحزب تنفيذ المراجعات خلال الأيام القادمة حيث سيتم عقد مراجعات لمادتي اللغة الانجليزية والكيمياء، غدا الخميس 16 مايو، يعقبها يوم الجمعة القادم 17 مايو، مراجعات لمادتي الجيولوجيا والأحياء ، حيث تبدأ المراجعات من التاسعة صباحا بقاعة الشبان المسيحية بمدينة المنيا.

حزب الشعب الجمهوري ينظم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية

حزب الشعب الجمهوري ينظم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية