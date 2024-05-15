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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسام زكي:الموقف العربي لم يتراجع عن دعم قضية فلسطين وبدونه كانت ستخسر كثيرا

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن التوافقات العربية حول القضية الفلسطينية كثيرة جدا، وأن الدول العربية تتفق على الأساسيات وأكثر، وهناك دعم عربي كبير وضخم للقضية الفلسطينية وبدونه كانت القضية الفلسطينية ستخسرا كثيرا.

وقال السفير حسام زكي، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، إن من يتحدثون ويروجون لوجود خلافات بين الدول العربية بسبب دعم القضية الفلسطينية أو من يتحدثون عن تراجع الدعم العربي للقضية الفلسطينية فهذا غير صحيح تماما، لكن هناك رؤى عربية مختلفة تجاه موضوعات السلام والقضية الفلسطينية، إلا أن الدعم لم يتوقف نهائيا، خاصة الدعم السياسي والدبلوماسي، وهو مستمر دائما.

وأوضح أن مشروع جدول الأعمال للقمة يتضمن قرارا خاصا بالأوضاع في السودان يتعامل مع الوضع الخاص بالحرب المستمرة منذ أكثر من أكثر من 13 شهرا، وهو أمر مؤسف لكن الهدف هو ألا تتسع رقعة هذه الحرب وألا تتطور الأمور إلى ما يمكن وحدة هذا البلد العربي المهم أو يهدد تماسكه الإقليمي، معربا عن أمله أن يؤثر هذا القرار على السودانيين لكي تتوقف هذه الحرب.

وردا على سؤال حول مستوى التمثيل من القادة العرب في تلك القمة، قال السفير حسام زكي، إنه سيكون في القمة مستوى تمثيل جيد جدا، وما وصل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أكثر من ثلثي القادة العرب سيشاركون في تلك القمة، وبالتالي الدول غير الممثلة على مستوى القيادة سيكون لها تمثيل عاليدٍ جدا في أعمال القمة، وهذا يدل على المكانة الكبيرة لمملكة البحرين عند الدول العربية.

وأوضح أن الموقف العربي لا يرغب في الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب في غزة إلا بعد أن تتوقف الحرب لأن الحديث عن هذه المرحلة قبل توقف الحرب يضر بالأوضاع أكثر مما يخدمها.

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