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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

الطعمية
الطعمية

قدمت الشيف مروة السجيني، منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأوضحت طريقة عمل الفلافل المصرية الأصلية أو الطعمية: بطعم الخضره المميز 

مكونات الطعمية

- 4 أكواب فول مدمس مقشر(( يمكنك استخدام الحمص او خليط بين الفول والحمص )) المنقوع في الماء لمدة 12 إلى 24 ساعة

- 4 فصوص كبيرة من الثوم

- 1 بصلة متوسطة الحجم

- 4 بصل أخضر

- 1 كوب بقدونس

- 1 قطعة كراث

- 1 كوب كزبرة

مكونات قلي الطعمية
- ملعقة صغيرة من البيكينج صودا لكل 2 كوب فلافل

- 1 ملعقة كبيرة من الخل

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة كمون

- 1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة المطحونة

- ربع كوب ماء، أو أكثر إذا لزم الأمر للحصول على عجينة لينه

- ملعقتان كبيرتان من السمسم المطحون والكزبرة المجففة المطحونه نصف طحنه، يستخدم لتشكيل الفلافل أثناء القلي

زيت للقلي

طريقة تحضير الطعمية 

1. نصفي الفول المنقوع ونغسله جيداً.

2. في محضرة الطعام، اخلطي الفول المدمس والبصل والثوم والبقدونس والكزبرة، يمكنك استخدام مفرمة اللحم إذا كانت متوفرة، من الضروري طحن المكونات جيدًا.

3. خذي 2 كوب من العجينة وأضيفي المكونات الأخرى المذكورة فوقها.

4. سخني الزيت النباتي في مقلاة أو قدر عميقة على نار متوسطة.

5. خذي أجزاء صغيرة من خليط الفلافل وشكليها على شكل أقراص أو كرات صغيرة، احرصي على عدم الضغط عليها بشدة للحفاظ على ملمس مقرمش وغير دهني، اختياريًا، يمكنك رش بعض السمسم المطحون والكزبرة المجففة أثناء تشكيلها، لأنها تضيف نكهة مصرية فريدة وملمسًا مقرمشًا.

6. أسقط أقراص الطعمية بعناية في الزيت الساخن واطهيها على دفعات لتجنب اكتظاظ المقلاة.

7. اقلي الطعمية  لمدة 3-4 دقائق على كل جانب أو حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي.

8. أخرجي الطعمية المطبوخة من الزيت وضعيها على طبق مغطى بمنشفة ورقية لتصريف الزيت الزائد.

9. قدّمي الطعمية ساخنة مع خبز البيتا وصلصة الطحينة والإضافات المفضلة لديك مثل الخس والطماطم والخيار والمخللات

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