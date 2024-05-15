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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منهم مدمرة أمريكية.. مليشيات الحوثي تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر |تفاصيل

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحر الأحمر بصواريخ بحرية.

وقال المتحث باسم مليشيات الحوثي، يحيي سريع، عبر قناته على تليجرام، إن مليشيات الحوثي نفذت عملية عسكرية استهدفت من خلالها المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وأصابتها إصابة دقيقة.

وأضاف سريع في بيانه، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية آخري بالطائرات المسيرة استهدفت سفينة (Destiny)  في البحر الأحمر وتمت إصابتها إصابة دقيقة أيضا.

وأشار المتحدث باسم الحوثيين، أن استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 20 أبريل الماضي بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهِها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة.

وتابع: "تم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول الموانئ الإسرائيلية فأصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفنِ المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة العمليات".

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